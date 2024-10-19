Росіяни вдарили по комунальниках у Херсоні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200386-okupanty-vdaryly-po-komunalnomu-pidpryiemstvu-v-hersoni-ie-poraneni.html

Ракурс

Російські окупанти вдруге за два дні атакували комунальників у Херсоні.

.

У суботу, 19 жовтня, російські ударні БпЛА вдарили по комунальному підприємству в Дніпровському районі. Поранення дістали щонайменше п’ятеро працівників. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Серед постраждалих — четверо чоловіків 21, 48, 53 та 58 років, а також 42-річна жінка. Усіх потерпілих госпіталізували з вибуховими травмами та контузіями.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 жовтня окупанти завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та «Шахеди». ППО знищила три ворожі безпілотники, але внаслідок російської атаки поранення отримали семеро людей.