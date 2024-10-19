рф вдарила по об'єктах інфраструктури на Сумщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200377-rf-atakuvala-obiekty-energetyky-ta-infrastruktury-na-sumschyni-semero-poranenyh.html

Ракурс

Армія росії завдала повітряних ударів по Сумській області.

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У ніч з 18 на 19 жовтня окупанти завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та «Шахеди». Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Протиповітряна оборона знищила три ворожі безпілотники. Однак внаслідок російської атаки поранення отримали семеро людей. Це попередні дані.

На території громади пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури. Без світла залишилися низка населених пунктів. Зараз на місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Також розгорнули штаб ліквідації наслідків атаки ворога. Частково електропостачання вже відновили, але роботи тривають.

Також на Сумщині запровадили аварійні відключення світла. Запроваджено графіки аварійних відключень із першої по п’яту черги. Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

Нагадаємо, 17 жовтня рятувальники в Сумській області потрапили під повторний російський удар. Тоді внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі Шосткинської громади. Під час роботи рятувальників, ворог наніс повторний удар. Вогнеборці заховатися в укритті, тому ніхто з них не постраждав.