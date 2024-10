Личную резиденцию Нетаньяху атаковали из Ливана дроном-камикадзе - прямое попадание

Особисту резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу в Кесарії уранці 19 жовтня атакували з Лівану дроном-камікадзе.

Про це повідомили у Times of Israel Повідомляють про пряме влучання в будівлю. У момент атаки прем'єра та його дружини в резиденції не було.

Безпілотник, запущений з Лівану, який вибухнув у центральному приморському місті Кесарія рано в суботу, був спрямований на приватний будинок прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, повідомили в його офісі.

Коротка заява офісу Нетаньяху була зроблена після того, як ЦАХАЛ заявив, що «було вражено будівлю» в елітному місті, відомому своїми шикарними віллами та римськими руїнами та амфітеатром.

Наразі невідомо, чи зазнав будинок будь-яких пошкоджень. Армія оборони Ізраїлю заявила, що безпілотник був одним із трьох, запущених з Лівану, інші два були збиті.

Військові заявили, що розслідують інцидент, який, очевидно, виявив кілька збоїв ізраїльської системи попередження.

Жодних попереджувальних сирен у Кесарії перед ударом і вибухом безпілотника не було. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно ударні гелікоптери в повітрі, які, очевидно, переслідували безпілотник далі на північ.

Проте сирени завили в Глілоті на північ від Тель-Авіва, де розташована велика база розвідки ЦАХАЛ і штаб-квартира Мосаду. Ці сирени не супроводжувалися попередженнями в додатку Командування тилу чи на інших платформах.

Безпілотники та перехоплення також запустили попереджувальні сирени біля узбережжя Ізраїлю за кілька хвилин до удару.

У двох відео, опублікованих івритом та англійською в соціальних мережах після того, як його будинок у Кесарії став мішенню, Нетаньяху наполягав, що «ніщо не стримає" його, і що Ізраїль «переможе у цій війні».

