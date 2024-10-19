Личную резиденцию Нетаньяху атаковали из Ливана дроном-камикадзе - прямое попадание

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Ракурс

Особисту резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу в Кесарії уранці 19 жовтня атакували з Лівану дроном-камікадзе.

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Про це повідомили у Times of Israel Повідомляють про пряме влучання в будівлю. У момент атаки прем'єра та його дружини в резиденції не було.

Безпілотник, запущений з Лівану, який вибухнув у центральному приморському місті Кесарія рано в суботу, був спрямований на приватний будинок прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, повідомили в його офісі.

Коротка заява офісу Нетаньяху була зроблена після того, як ЦАХАЛ заявив, що «було вражено будівлю» в елітному місті, відомому своїми шикарними віллами та римськими руїнами та амфітеатром.

Наразі невідомо, чи зазнав будинок будь-яких пошкоджень. Армія оборони Ізраїлю заявила, що безпілотник був одним із трьох, запущених з Лівану, інші два були збиті.

Військові заявили, що розслідують інцидент, який, очевидно, виявив кілька збоїв ізраїльської системи попередження.

Жодних попереджувальних сирен у Кесарії перед ударом і вибухом безпілотника не було. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно ударні гелікоптери в повітрі, які, очевидно, переслідували безпілотник далі на північ.

Проте сирени завили в Глілоті на північ від Тель-Авіва, де розташована велика база розвідки ЦАХАЛ і штаб-квартира Мосаду. Ці сирени не супроводжувалися попередженнями в додатку Командування тилу чи на інших платформах.

Безпілотники та перехоплення також запустили попереджувальні сирени біля узбережжя Ізраїлю за кілька хвилин до удару.

Ми чули гелікоптери над нами, і було відчуття, що стався якийсь інцидент, але сирен не було, тому ми не надто хвилювалися, — сказав один із мешканців Кесарії Channel 12. — Але раптом пролунав сильний вибух, і це було Нам не ясно, чи це було в результаті перехоплення чи удару дрона, але було ясно, що це був справжній інцидент без попереднього попередження.

У двох відео, опублікованих івритом та англійською в соціальних мережах після того, як його будинок у Кесарії став мішенню, Нетаньяху наполягав, що «ніщо не стримає" його, і що Ізраїль «переможе у цій війні».

�Netanyahu's response to the drone attack that hit his private residence earlier today: pic.twitter.com/dCm2uJuFMT — Barak Ravid (@BarakRavid) October 19, 2024

У рідкісних відеозаявах, оприлюднених у шабат, єврейський вихідний день, про атаку безпілотника прямо не згадується.

Знятий під час прогулянки сонячним парком, одягнений у сонцезахисні окуляри та чорну сорочку поло, Нетаньяху сказав на івриті: