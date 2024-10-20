В Запорожье возросло количество раненых в результате российского удара КАБами

Рашисты вечером 19 октября ударили КАБами по Запорожью, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n200404-v-zaporoje-vozroslo-kolichestvo-ranenyh-v-rezultate-rossiyskogo-udara-kabami.html

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У Запоріжжі до 10 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по місті, завданого вчора, 19 жовтня, ввечері.

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Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба Запорізької ОВА.

Поранені — чоловіки віком 35, 37, 39, 55 і 70 років, жінки віком 60, 67 і 80 років, а також діти віком 9 й 13 років.

Загалом окупанти впродовж доби завдали 247 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області. Рашисти здійснили шість авіаударів — по Запоріжжю, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному.

Крім того:

142 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне;

чотири обстріли з РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Малу Токмачку;

95 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.