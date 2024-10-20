У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського удару КАБами

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Рашисти ввечері 19 жовтня вдарили КАБами по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського удару КАБамиhttps://racurs.ua/ua/n200404-u-zaporijji-zrosla-kilkist-poranenyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-kabamy.htmlРакурс
У Запоріжжі до 10 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по місті, завданого вчора, 19 жовтня, ввечері.
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Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба Запорізької ОВА.
Поранені — чоловіки віком 35, 37, 39, 55 і 70 років, жінки віком 60, 67 і 80 років, а також діти віком 9 й 13 років.
Загалом окупанти впродовж доби завдали 247 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області. Рашисти здійснили шість авіаударів — по Запоріжжю, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному.
Крім того:
- 142 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне;
- чотири обстріли з РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Малу Токмачку;
- 95 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 78 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, — зазначають в ОВА.
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