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Вандалы повредили могилы на Лычаковском кладбище, фото: Евгений Бойко
23 могилы военных, волонтеров и политзаключенных повредили вандалы на Лычаковском кладбище (ФОТО)https://racurs.ua/n200411-23-mogily-voennyh-volonterov-i-politzakluchennyh-povredili-vandaly-na-lychakovskom-kladbische.htmlРакурс
У Львові вандали в ніч на сьогодні, 20 жовтня, пошкодили могили українських захисників на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.
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Подія сталася о 02.42. Про це на своїй Фейсбук-сторінці Про це поінформував керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.
На місці працюють відповідні служби.
Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання, — наголосив Бойко.
Зазначається, що загалом пошкоджено 23 могили:
- 17 могил Героїв російсько-української війни;
- три могили політвʼязнів;
- дві могили волонтерів.
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