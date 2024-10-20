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Ракурс
Вандали пошкодили могили на Личаківському кладовищі, фото: Євген Бойко

23 могили військових, волонтерів та політв’язнів пошкодили вандали на Личаківському кладовищі (ФОТО)

20 жов 2024, 13:14
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У Львові вандали в ніч на сьогодні, 20 жовтня, пошкодили могили українських захисників на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.


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Подія сталася о 02.42. Про це на своїй Фейсбук-сторінці Про це поінформував керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

На місці працюють відповідні служби.

Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання, — наголосив Бойко.

Зазначається, що загалом пошкоджено 23 могили:

  • 17 могил Героїв російсько-української війни;
  • три могили політвʼязнів;
  • дві могили волонтерів.

Вандали пошкодили могили на Личаківському кладовищі, фото: Євген Бойко

Джерело: Ракурс


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