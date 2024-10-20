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Вандали пошкодили могили на Личаківському кладовищі, фото: Євген Бойко
23 могили військових, волонтерів та політв’язнів пошкодили вандали на Личаківському кладовищі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200411-23-mogyly-viyskovyh-volonteriv-ta-politv-yazniv-poshkodyly-vandaly-na-lychakivskomu-kladovyschi.htmlРакурс
У Львові вандали в ніч на сьогодні, 20 жовтня, пошкодили могили українських захисників на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.
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Подія сталася о 02.42. Про це на своїй Фейсбук-сторінці Про це поінформував керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.
На місці працюють відповідні служби.
Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання, — наголосив Бойко.
Зазначається, що загалом пошкоджено 23 могили:
- 17 могил Героїв російсько-української війни;
- три могили політвʼязнів;
- дві могили волонтерів.