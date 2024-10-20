Вандали пошкодили могили на Личаківському кладовищі, фото: Євген Бойко

https://racurs.ua/ua/n200411-23-mogyly-viyskovyh-volonteriv-ta-politv-yazniv-poshkodyly-vandaly-na-lychakivskomu-kladovyschi.html

Ракурс

У Львові вандали в ніч на сьогодні, 20 жовтня, пошкодили могили українських захисників на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.

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Подія сталася о 02.42. Про це на своїй Фейсбук-сторінці Про це поінформував керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

На місці працюють відповідні служби.

Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання, — наголосив Бойко.

Зазначається, що загалом пошкоджено 23 могили: