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Россияне обстреляли село в Черниговской области, фото: полиция Черниговщины
Рашисты обстреляли село на Черниговщине, ранена женщина (ФОТО)https://racurs.ua/n200464-rashisty-obstrelyali-selo-na-chernigovschine-ranena-jenschina-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, обстріляли село у Чернігівському районі Чернігівської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Травми отримала цивільна людина — 38-річна місцева жителька. Її госпіталізували до місцевої лікарні, — зазначив він.
У поліції Чернігівщини повідомляють, що обстрілом також було пошкоджено оселі мирних мешканців села.
За фактом обстрілу відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).
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