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Ракурс
Росіяни обстріляли село у Чернігівській області, фото: поліція Чернігівщини

Рашисти обстріляли село на Чернігівщині, поранено жінку (ФОТО)

21 жов 2024, 22:38
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Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, обстріляли село у Чернігівському районі Чернігівської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Травми отримала цивільна людина — 38-річна місцева жителька. Її госпіталізували до місцевої лікарні, — зазначив він.

У поліції Чернігівщини повідомляють, що обстрілом також було пошкоджено оселі мирних мешканців села.

За фактом обстрілу відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Росіяни обстріляли село у Чернігівській області, фото: поліція Чернігівщини

Джерело: Ракурс


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