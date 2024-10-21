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Росіяни обстріляли село у Чернігівській області, фото: поліція Чернігівщини
Рашисти обстріляли село на Чернігівщині, поранено жінку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200464-rashysty-obstrilyaly-selo-na-chernigivschyni-poraneno-jinku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, обстріляли село у Чернігівському районі Чернігівської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Травми отримала цивільна людина — 38-річна місцева жителька. Її госпіталізували до місцевої лікарні, — зазначив він.
У поліції Чернігівщини повідомляють, що обстрілом також було пошкоджено оселі мирних мешканців села.
За фактом обстрілу відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).