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Ракурс
Последствия ударов по Сумам. Фото: ГСЧС, Нацполиция

«Шахеды» атаковали Сумы всю эту ночь и утро — фото последствий

22 окт 2024, 12:51
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Масована атака БпЛА типу «Шахед» здійснювалася окупантами на Сумську область.


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Всю цю ніч і ранок Суми та область були під російськими ударами. Ворог задіяв десятки «Шахедів». ППО за добу вже знищила понад 20 дронів тільки на Сумщині, а загалом на цей час збито більш як 40 ударних дронів. Зараз ще триває збиття безпілотників. Про це президент Володимир Зеленський 22 жовтня повідомив у Telegram.

В обласному центрі пошкоджено звичайні житлові будинки. Загинули троє осіб, серед жертв — дитина. Також є поранені, яким нададуть всю необхідну допомогу.

Зеленський наголосив на необхідності посилення українських систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Також закликав партнерів інвестувати у виробництво зброї в Україні.

Президент вкотре заявив, що дозволи на далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ може захистити Україну від російського терору.

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС, Нацполіція

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС, Нацполіція

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС, Нацполіція

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС, Нацполіція

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС, Нацполіція

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС, Нацполіція

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС, Нацполіція

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російскі «Шахеди» влучили у житлові будинки в приватному секторі Сум. Внаслідок цього загинули троє осіб, серед яких — дитина. А вранці ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються.

Источник: Ракурс


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