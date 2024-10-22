Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС, Нацполіція

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Масована атака БпЛА типу «Шахед» здійснювалася окупантами на Сумську область.

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Всю цю ніч і ранок Суми та область були під російськими ударами. Ворог задіяв десятки «Шахедів». ППО за добу вже знищила понад 20 дронів тільки на Сумщині, а загалом на цей час збито більш як 40 ударних дронів. Зараз ще триває збиття безпілотників. Про це президент Володимир Зеленський 22 жовтня повідомив у Telegram.

В обласному центрі пошкоджено звичайні житлові будинки. Загинули троє осіб, серед жертв — дитина. Також є поранені, яким нададуть всю необхідну допомогу.

Зеленський наголосив на необхідності посилення українських систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Також закликав партнерів інвестувати у виробництво зброї в Україні.

Президент вкотре заявив, що дозволи на далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ може захистити Україну від російського терору.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російскі «Шахеди» влучили у житлові будинки в приватному секторі Сум. Внаслідок цього загинули троє осіб, серед яких — дитина. А вранці ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються.