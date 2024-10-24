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Обезвреживание боевой части «Кинжала» во Львовской области, фото: ГСЧС
Боевую часть «Кинжала» обезвредили на Львовщине спустя два месяца после атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n200558-boevuu-chast-kinjala-obezvredili-na-lvovschine-spustya-dva-mesyaca-posle-ataki-foto.htmlРакурс
На Львівщині через майже два місяці після чергового масованого обстрілу України рашистами виявили бойову частину російської ракети «Кинджал».
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Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Надзвичайники професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів, — зазначили у відомстві.
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