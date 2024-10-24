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Обезвреживание боевой части «Кинжала» во Львовской области, фото: ГСЧС

Боевую часть «Кинжала» обезвредили на Львовщине спустя два месяца после атаки (ФОТО)

24 окт 2024, 18:22
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На Львівщині через майже два місяці після чергового масованого обстрілу України рашистами виявили бойову частину російської ракети «Кинджал».


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Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Надзвичайники професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів, — зазначили у відомстві.

Знешкодження бойової частини «Кинджала» на Львівщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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