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Ракурс
Извлечение боевой части БПЛА на Киевщине, фото: ГСЧС

Боевую часть российского ударного беспилотника изъяли саперы на Киевщине (ФОТО)

24 окт 2024, 17:04
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На Київщині сьогодні, 24 жовтня, під час роботи над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Бориспільському районі сапери вилучили бойову частину ворожого БПЛА «Герань-2» (російська назва «Шахеда»).


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На щастя, жодна людина не постраждала, — наголошують у відомстві.

У ДСНС закликають громадян не підходити таких небезпечних знахідок, не чіпати їх та телефонувати за номером «101».

Ми всі відповідальні за свою власну безпеку та безпеку інших. Дотримуючись цих правил, ми зможемо зменшити ризики та зберегти життя. Бережіть себе та будьте уважними, — наголошують у ДСНС.

Вилучення бойової частини БПЛА на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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