Вилучення бойової частини БПЛА на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200556-boyovu-chastynu-rosiyskogo-udarnogo-bezpilotnyka-vyluchyly-sapery-na-kyyivschyni-foto.html

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На Київщині сьогодні, 24 жовтня, під час роботи над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Бориспільському районі сапери вилучили бойову частину ворожого БПЛА «Герань-2» (російська назва «Шахеда»).

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На щастя, жодна людина не постраждала, — наголошують у відомстві.

У ДСНС закликають громадян не підходити таких небезпечних знахідок, не чіпати їх та телефонувати за номером «101».