https://racurs.ua/ua/n200558-boyovu-chastynu-kyndjala-zneshkodyly-na-lvivschyni-cherez-dva-misyaci-pislya-ataky-foto.html

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На Львівщині через майже два місяці після чергового масованого обстрілу України рашистами виявили бойову частину російської ракети «Кинджал».

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Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.