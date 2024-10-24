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Ракурс
Российские захватчики продолжают обстреливать Харьковщину, карта: Google Maps

Рашисты обстреляли Черкасскую Лозовую на Харьковщине, возник пожар — ОВА

24 окт 2024, 23:05
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Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, о 21.11 завдали удару по селу Черкаська Лозова Харківського району.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання горить трава на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Перед цим повідомлялося, що ворог атакує Харків та район керованими авіабомбами.

Нагадаємо, рашисти сьогодні цілеспрямовано вдарили по відділенню «Нової пошти» у селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області. Загинули двоє людей.

Источник: Ракурс


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