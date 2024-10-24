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Российские захватчики продолжают обстреливать Харьковщину, карта: Google Maps
Рашисты обстреляли Черкасскую Лозовую на Харьковщине, возник пожар — ОВАhttps://racurs.ua/n200568-rashisty-obstrelyali-cherkasskuu-lozovuu-na-harkovschine-voznik-pojar-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, о 21.11 завдали удару по селу Черкаська Лозова Харківського району.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання горить трава на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.
Перед цим повідомлялося, що ворог атакує Харків та район керованими авіабомбами.
Нагадаємо, рашисти сьогодні цілеспрямовано вдарили по відділенню «Нової пошти» у селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області. Загинули двоє людей.
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