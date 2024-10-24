Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники продовжують обстрілювати Харківщину, карта: Google Maps

Рашисти обстріляли Черкаську Лозову на Харківщині, виникла пожежа — ОВА

24 жов 2024, 23:05
999

Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, о 21.11 завдали удару по селу Черкаська Лозова Харківського району.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання горить трава на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Перед цим повідомлялося, що ворог атакує Харків та район керованими авіабомбами.

Нагадаємо, рашисти сьогодні цілеспрямовано вдарили по відділенню «Нової пошти» у селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області. Загинули двоє людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів