Російські загарбники продовжують обстрілювати Харківщину, карта: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n200568-rashysty-obstrilyaly-cherkasku-lozovu-na-harkivschyni-vynykla-pojeja-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, о 21.11 завдали удару по селу Черкаська Лозова Харківського району.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання горить трава на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Перед цим повідомлялося, що ворог атакує Харків та район керованими авіабомбами.

Нагадаємо, рашисти сьогодні цілеспрямовано вдарили по відділенню «Нової пошти» у селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області. Загинули двоє людей.