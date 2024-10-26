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Ракурс
Пожары в результате атак БпЛА возникли на Киевщине. Фото: ГСЧС

Пожары возникли на Киевщине в результате атак БпЛА — есть жертва

26 окт 2024, 09:50
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Пожежі в Київській області виникли через нічну атаку російських дронів.


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Вночі рятувальники ліквідували дві пожежі на Київщині. Зокрема, в Ірпені внаслідок падіння уламків «Шахеда» загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостела. А в Обухівському районі пожежу спалахнула на даху будинку. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У Бориспільському районі уламки БпЛА пошкодили приватний житловий будинок і гараж. А в двоповерховому гуртожитку повилітали вікна.

У ДСНС поінформували, що у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки загинула одна особа —людина померла у лікарні. Також постраждала дитина 2011 року народження.

Пожежі внаслідок атак БпЛА виникли на Київщині. Фото: ДСНС

Пожежі внаслідок атак БпЛА виникли на Київщині. Фото: ДСНС

Пожежі внаслідок атак БпЛА виникли на Київщині. Фото: ДСНС

Пожежі внаслідок атак БпЛА виникли на Київщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, увечері 25 жовтня армія рф здійснила чергову атаку на Київ. Один із ворожих дронів вучив у житловий будинок в Солом’янському районі. Внаслідок цього загинула 15-річна дівчинка. Постраждали шестеро осіб, одну людину довелося госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Источник: Ракурс


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