Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежі внаслідок атак БпЛА виникли на Київщині. Фото: ДСНС

Пожежі виникли на Київщині внаслідок атак БпЛА — є жертва

26 жов 2024, 09:50
999

Пожежі в Київській області виникли через нічну атаку російських дронів.


.

Вночі рятувальники ліквідували дві пожежі на Київщині. Зокрема, в Ірпені внаслідок падіння уламків «Шахеда» загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостела. А в Обухівському районі пожежу спалахнула на даху будинку. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У Бориспільському районі уламки БпЛА пошкодили приватний житловий будинок і гараж. А в двоповерховому гуртожитку повилітали вікна.

У ДСНС поінформували, що у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки загинула одна особа — людина померла у лікарні. Також постраждала дитина 2011 року народження.

Пожежі внаслідок атак БпЛА виникли на Київщині. Фото: ДСНС

Пожежі внаслідок атак БпЛА виникли на Київщині. Фото: ДСНС

Пожежі внаслідок атак БпЛА виникли на Київщині. Фото: ДСНС

Пожежі внаслідок атак БпЛА виникли на Київщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, увечері 25 жовтня армія рф здійснила чергову атаку на Київ. Один із ворожих дронів вучив у житловий будинок в Солом’янському районі. Внаслідок цього загинула 15-річна дівчинка. Постраждали шестеро осіб, одну людину довелося госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів