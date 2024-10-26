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Последствия удара русских дронов, фото: ГСЧС Хмельницкой области

Последствия удара беспилотников по Староконстантинову показала ГСЧС (ФОТО)

26 окт 2024, 21:14
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 жовтня, знову спрямували ударні безпілотники типу «Шахед» по місту Старокостянтинову Хмельницької області.


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Під ударом опинився готель та житлова забудова міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу в місті виникли займання, які швидко ліквідували надзвичайники. Попри серйозність ситуації, на щастя, обійшлося без жертв і травмувань серед населення, — зазначили у відомстві.

Наслідки удару російських дронів, фото: ДСНС Хмельниччини

Источник: Ракурс


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