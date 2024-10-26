Последствия удара русских дронов, фото: ГСЧС Хмельницкой области

https://racurs.ua/n200626-posledstviya-udara-bespilotnikov-po-starokonstantinovu-pokazala-gschs-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 жовтня, знову спрямували ударні безпілотники типу «Шахед» по місту Старокостянтинову Хмельницької області.

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Під ударом опинився готель та житлова забудова міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.