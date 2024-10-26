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Наслідки удару російських дронів, фото: ДСНС Хмельниччини
Наслідки удару безпілотників по Старокостянтинову показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200626-naslidky-udaru-bezpilotnykiv-po-starokostyantynovu-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 жовтня, знову спрямували ударні безпілотники типу «Шахед» по місту Старокостянтинову Хмельницької області.
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Під ударом опинився готель та житлова забудова міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу в місті виникли займання, які швидко ліквідували надзвичайники. Попри серйозність ситуації, на щастя, обійшлося без жертв і травмувань серед населення, — зазначили у відомстві.
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