Наслідки удару російських дронів, фото: ДСНС Хмельниччини

https://racurs.ua/ua/n200626-naslidky-udaru-bezpilotnykiv-po-starokostyantynovu-pokazala-dsns-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 жовтня, знову спрямували ударні безпілотники типу «Шахед» по місту Старокостянтинову Хмельницької області.

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Під ударом опинився готель та житлова забудова міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.