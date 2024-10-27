Российский дрон сбросил взрывчатку на жителя Херсона — мужчина погиб

Российские дроны убили еще одного жителя Херсона, фото: «Вконтакте»

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Ракурс

У Херсоні через атаку російського безпілотника загинув місцевий житель.

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Про це сьогодні, 27 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на 71-річного чоловіка. На жаль, він дістав травми, несумісні з життям, — зазначив Прокудін.

Крім того, сьогодні опівдні російська армія скинула вибухівку з дрона на жительку Берислава, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Постраждала 60-річна жінка. Вона самостійно звернулась за меддопомогою. Потерпіла дістала мінно-вибухову травму та контузію, — вказано в повідомленні.

Вранці російські військові скинули з безпілотника вибухівку на 67-річну жительку Антонівки.

Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги, — розповіли в ОВА.

Росіяни також продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини: