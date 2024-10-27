Российский дрон сбросил взрывчатку на жителя Херсона — мужчина погиб

Российский дрон сбросил взрывчатку на жителя Херсона — мужчина погибhttps://racurs.ua/n200641-rossiyskiy-dron-sbrosil-vzryvchatku-na-jitelya-hersona-mujchina-pogib.htmlРакурс
У Херсоні через атаку російського безпілотника загинув місцевий житель.
Про це сьогодні, 27 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти скинули вибухівку з дрона на 71-річного чоловіка. На жаль, він дістав травми, несумісні з життям, — зазначив Прокудін.
Крім того, сьогодні опівдні російська армія скинула вибухівку з дрона на жительку Берислава, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Постраждала 60-річна жінка. Вона самостійно звернулась за меддопомогою. Потерпіла дістала мінно-вибухову травму та контузію, — вказано в повідомленні.
Вранці російські військові скинули з безпілотника вибухівку на 67-річну жительку Антонівки.
Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги, — розповіли в ОВА.
Росіяни також продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини:
- сьогодні вдень ворог з артилерії вдарив по Білозерці. Постраждала 75-річна жінка, котра перебувала на городі. Вона самостійно звернулась до лікарні, де медики діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки. Їй надали необхідну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування;
- близько першої дня під ворожий вогонь потрапило селище Комишани. Поранення дістав 62-річний чоловік. Каретою «швидкої» його доправили до лікарні. У нього вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення попереку та стегна. Також отримала вибухову травму, контузію та перелом стегна 62-річна жінка, її доправили до лікарні для надання медичної допомоги.