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Последствия авиаудара по зданию Госпрома, фото: ГСЧС

Последствия авиаудара по зданию Госпрома в Харькове ликвидируют вторые сутки (ФОТО)

30 окт 2024, 20:02
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У Харкові другу добу триває ліквідація наслідків російського авіаудару по будівлі Держпрому, котра є візитівкою міста та пам’яткою архітектури, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.


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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок здійсненого рашистами ввечері 28 жовтня удару керованими авіабомбами будівля зазнала серйозних пошкоджень. ДСНС опублікувала фото, котрі показують, як верхолази-рятувальники, використовуючи колінчатий підйомник, проводили роботи на верхніх поверхах пошкодженої будівлі.

Наслідки авіаудару по будівлі Держпрому, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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