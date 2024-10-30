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Последствия авиаудара по зданию Госпрома, фото: ГСЧС
Последствия авиаудара по зданию Госпрома в Харькове ликвидируют вторые сутки (ФОТО)https://racurs.ua/n200749-posledstviya-aviaudara-po-zdaniu-gosproma-v-harkove-likvidiruut-vtorye-sutki-foto.htmlРакурс
У Харкові другу добу триває ліквідація наслідків російського авіаудару по будівлі Держпрому, котра є візитівкою міста та пам’яткою архітектури, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.
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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок здійсненого рашистами ввечері 28 жовтня удару керованими авіабомбами будівля зазнала серйозних пошкоджень. ДСНС опублікувала фото, котрі показують, як верхолази-рятувальники, використовуючи колінчатий підйомник, проводили роботи на верхніх поверхах пошкодженої будівлі.
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