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Наслідки авіаудару по будівлі Держпрому, фото: ДСНС
Наслідки авіаудару по будівлі Держпрому в Харкові ліквідовують другу добу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200749-naslidky-aviaudaru-po-budivli-derjpromu-v-harkovi-likvidovuut-drugu-dobu-foto.htmlРакурс
У Харкові другу добу триває ліквідація наслідків російського авіаудару по будівлі Держпрому, котра є візитівкою міста та пам’яткою архітектури, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.
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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок здійсненого рашистами ввечері 28 жовтня удару керованими авіабомбами будівля зазнала серйозних пошкоджень. ДСНС опублікувала фото, котрі показують, як верхолази-рятувальники, використовуючи колінчатий підйомник, проводили роботи на верхніх поверхах пошкодженої будівлі.
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