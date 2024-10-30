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Наслідки авіаудару по будівлі Держпрому, фото: ДСНС

Наслідки авіаудару по будівлі Держпрому в Харкові ліквідовують другу добу (ФОТО)

30 жов 2024, 20:02
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У Харкові другу добу триває ліквідація наслідків російського авіаудару по будівлі Держпрому, котра є візитівкою міста та пам’яткою архітектури, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.


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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок здійсненого рашистами ввечері 28 жовтня удару керованими авіабомбами будівля зазнала серйозних пошкоджень. ДСНС опублікувала фото, котрі показують, як верхолази-рятувальники, використовуючи колінчатий підйомник, проводили роботи на верхніх поверхах пошкодженої будівлі.

Наслідки авіаудару по будівлі Держпрому, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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