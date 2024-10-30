Поддержку телемарафона прекратят с завершением военного положения — в правительстве отреагировали на замечания Еврокомиссииhttps://racurs.ua/n200756-podderjku-telemarafona-prekratyat-s-zaversheniem-voennogo-polojeniya-v-pravitelstve.htmlРакурс
Держава планує припинити підтримку телемарафону «Єдині новини» після завершення воєнного стану.
Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, коментуючи появу звіту Єврокомісії із зауваженнями щодо марафону, повідомляє прес-служба міністерства.
У міністерстві наголосили, що Єврокомісія «позитивно оцінила Дорожню карту для підтримки відновлення прозорого та незалежного післявоєнного медіа-простору після завершення воєнного стану».
Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа, — зазначив Точицький.
Рекомендації Єврокомісії щодо марафону «Єдині новини» також взяті до уваги. Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Адже наша мета — створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня, — додав він.