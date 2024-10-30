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Правительство пока не планирует прекращать поддержку телемарафона «Единые новости», фото:

Поддержку телемарафона прекратят с завершением военного положения — в правительстве отреагировали на замечания Еврокомиссии

30 окт 2024, 23:03
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Держава планує припинити підтримку телемарафону «Єдині новини» після завершення воєнного стану.


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Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, коментуючи появу звіту Єврокомісії із зауваженнями щодо марафону, повідомляє прес-служба міністерства.

У міністерстві наголосили, що Єврокомісія «позитивно оцінила Дорожню карту для підтримки відновлення прозорого та незалежного післявоєнного медіа-простору після завершення воєнного стану».

Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа, — зазначив Точицький.

Рекомендації Єврокомісії щодо марафону «Єдині новини» також взяті до уваги. Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Адже наша мета — створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня, — додав він.

Источник: Ракурс


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