Правительство пока не планирует прекращать поддержку телемарафона «Единые новости», фото:

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Держава планує припинити підтримку телемарафону «Єдині новини» після завершення воєнного стану.

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Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, коментуючи появу звіту Єврокомісії із зауваженнями щодо марафону, повідомляє прес-служба міністерства.

У міністерстві наголосили, що Єврокомісія «позитивно оцінила Дорожню карту для підтримки відновлення прозорого та незалежного післявоєнного медіа-простору після завершення воєнного стану».

Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа, — зазначив Точицький.