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Ракурс
Уряд наразі не планує припиняти підтримку телемарафону «Єдині новини»

Підтримку телемарафону припинять із завершенням воєнного стану — в уряді відреагували на зауваження Єврокомісії

30 жов 2024, 23:03
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Держава планує припинити підтримку телемарафону «Єдині новини» після завершення воєнного стану.


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Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, коментуючи появу звіту Єврокомісії із зауваженнями щодо марафону, повідомляє прес-служба міністерства.

У міністерстві наголосили, що Єврокомісія «позитивно оцінила Дорожню карту для підтримки відновлення прозорого та незалежного післявоєнного медіа-простору після завершення воєнного стану».

Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа, — зазначив Точицький.

Рекомендації Єврокомісії щодо марафону «Єдині новини» також взяті до уваги. Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Адже наша мета — створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня, — додав він.

Джерело: Ракурс


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