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Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 310 человек (ИНФОГАРФИКА)https://racurs.ua/n200759-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-310-chelovek-infogarfika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 694 тис. 950 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 310 осіб. Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 156 танків;
- 18 тис. 450 бойових броньованих машин;
- 20 тис. 13 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 243 одиниці РСЗВ;
- 994 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 18 тис. 63 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 627 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 27 тис. 961 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 570 одиниць спеціальної техніки.
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