Російські загарбники за добу втратии понад 1,3 тис. осіб, фото: mk.ru

https://racurs.ua/ua/n200759-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-310-osib-infogarfika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 694 тис. 950 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 310 осіб. Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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