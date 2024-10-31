Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники за добу втратии понад 1,3 тис. осіб, фото: mk.ru
Російська армія за добу втратила 1 тис. 310 осіб (ІНФОГАРФІКА)https://racurs.ua/ua/n200759-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-310-osib-infogarfika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 694 тис. 950 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 310 осіб. Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 156 танків;
- 18 тис. 450 бойових броньованих машин;
- 20 тис. 13 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 243 одиниці РСЗВ;
- 994 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 18 тис. 63 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 627 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 27 тис. 961 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 570 одиниць спеціальної техніки.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...