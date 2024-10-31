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Ракурс
Російські загарбники за добу втратии понад 1,3 тис. осіб, фото: mk.ru

Російська армія за добу втратила 1 тис. 310 осіб (ІНФОГАРФІКА)

31 жов 2024, 09:41
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 694 тис. 950 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 310 осіб. Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 156 танків;
  • 18 тис. 450 бойових броньованих машин;
  • 20 тис. 13 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 243 одиниці РСЗВ;
  • 994 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 18 тис. 63 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 627 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 27 тис. 961 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 570 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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