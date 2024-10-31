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Последствия российского авиаудара по многоэтажке в Харькове, фото: ГСЧС
В Харькове количество жертв российского авиаудара по многоэтажке возросло до трех (ФОТО)https://racurs.ua/n200770-v-harkove-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-aviaudara-po-mnogoetajke-vozroslo-do-treh-foto.htmlРакурс
У Харкові зросла кількість жертв авіаудару по багатоповерхівці, завданого рашистами вчора, 30 жовтня, пізно ввечері.
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Про це сьогодні, 31 жовтня, у своїх Telegram-каналах повідомляють ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про трьох загиблих:
- з-під завалів дістали тіло 15-річного підлітка;
- до цього рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка;
- вночі з-під завалів деблокували 12-річного хлопчика із тяжкими травмами голови та переломами. Медики понад півгодини проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося.
Ще 36 людей постраждали. Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.
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