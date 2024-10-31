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Последствия российского авиаудара по многоэтажке в Харькове, фото: ГСЧС

В Харькове количество жертв российского авиаудара по многоэтажке возросло до трех (ФОТО)

31 окт 2024, 14:38
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У Харкові зросла кількість жертв авіаудару по багатоповерхівці, завданого рашистами вчора, 30 жовтня, пізно ввечері.


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Про це сьогодні, 31 жовтня, у своїх Telegram-каналах повідомляють ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про трьох загиблих:

  • з-під завалів дістали тіло 15-річного підлітка;
  • до цього рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка;
  • вночі з-під завалів деблокували 12-річного хлопчика із тяжкими травмами голови та переломами. Медики понад півгодини проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

Ще 36 людей постраждали. Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

Наслідки російського авіаудару по багатоповерхівці у Харкові, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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