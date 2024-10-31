Наслідки російського авіаудару по багатоповерхівці у Харкові, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200770-u-harkovi-kilkist-jertv-rosiyskogo-aviaudaru-po-bagatopoverhivci-zrosla-do-troh-foto.html

Ракурс

У Харкові зросла кількість жертв авіаудару по багатоповерхівці, завданого рашистами вчора, 30 жовтня, пізно ввечері.

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Про це сьогодні, 31 жовтня, у своїх Telegram-каналах повідомляють ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про трьох загиблих:

з-під завалів дістали тіло 15-річного підлітка;

до цього рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка;

вночі з-під завалів деблокували 12-річного хлопчика із тяжкими травмами голови та переломами. Медики понад півгодини проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

Ще 36 людей постраждали. Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.