В приложении «Резерв+" произошел технический сбой

Ракурсhttps://racurs.ua/
В «Резерв+» произошел технический сбой, фото: Google Play
В приложении «Резерв+" произошел технический сбойhttps://racurs.ua/n200817-v-prilojenii-rezerv-proizoshel-tehnicheskiy-sboy.htmlРакурс
У додатку «Резерв+" стався технічний збій.
.
Про це сьогодні, 1 листопада, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID, — зазначила вона.
За словами Черногоренко, протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.
Вчора, 31 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у «Резерв+" розпочинається бета-тестування послуги онлайн-оформлення відстрочки.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...