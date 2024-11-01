У «Резерв+» стався технічний збій, фото: Google Play

https://racurs.ua/ua/n200817-u-dodatku-rezerv-stavsya-tehnichnyy-zbiy.html

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У додатку «Резерв+" стався технічний збій.

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Про це сьогодні, 1 листопада, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID, — зазначила вона.

За словами Черногоренко, протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

Вчора, 31 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у «Резерв+" розпочинається бета-тестування послуги онлайн-оформлення відстрочки.