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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, атакували приватний сектор міста Нікополя Дніпропетровської області.
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В результаті виникла пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС.
Сьогодні ворог атакував приватний сектор Нікополя. В результаті зайнялась покрівля та перекриття літньої кухні на одній із ділянок, — вказано в повідомленні.
Вогнеборці ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих немає.
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