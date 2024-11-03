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Ракурс
Наслідки російського удару по Нікополю, фото: ДСНС

У Нікополі ліквідували пожежу після російського обстрілу (ФОТО)

3 лис 2024, 15:58
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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, атакували приватний сектор міста Нікополя Дніпропетровської області.


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В результаті виникла пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні ворог атакував приватний сектор Нікополя. В результаті зайнялась покрівля та перекриття літньої кухні на одній із ділянок, — вказано в повідомленні.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих немає.

Наслідки російського удару по Нікополю, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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