Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, атакували приватний сектор міста Нікополя Дніпропетровської області.

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В результаті виникла пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні ворог атакував приватний сектор Нікополя. В результаті зайнялась покрівля та перекриття літньої кухні на одній із ділянок, — вказано в повідомленні.