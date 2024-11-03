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Ракурс
Сбивание российского дрона, скриншот видео

Защитники Украины сбили вражеский «Орлан» на Лимано-Купьянском направлении (ВИДЕО)

3 ноя 2024, 17:44
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Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» виявили та знешкодили російський дрон-розвідник «Орлан».


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Відповідне відео сьогодні, 3 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Показана на відео подія сталася на Лимано-Купʼянському напрямку.

Источник: Ракурс


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