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Защитники Украины сбили вражеский «Орлан» на Лимано-Купьянском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200866-zaschitniki-ukrainy-sbili-vrajeskiy-orlan-na-limano-kupyanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» виявили та знешкодили російський дрон-розвідник «Орлан».
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Відповідне відео сьогодні, 3 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Показана на відео подія сталася на Лимано-Купʼянському напрямку.
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