Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Збиття російського дрона, скріншот відео
Захисники України збили ворожий «Орлан» на Лимано-Купʼянському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200866-zahysnyky-ukrayiny-zbyly-vorojyy-orlan-na-lymano-kup-yanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» виявили та знешкодили російський дрон-розвідник «Орлан».
.
Відповідне відео сьогодні, 3 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Показана на відео подія сталася на Лимано-Купʼянському напрямку.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...