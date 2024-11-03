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Последствия российских ударов по Никопольщине, фото: Днепропетровская ОВА
Россияне в течение дня атаковали Никопольщину дронами и тяжелой артиллерией (ФОТО)https://racurs.ua/n200872-rossiyane-v-techenie-dnya-atakovali-nikopolschinu-dronami-i-tyajeloy-artilleriey-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, протягом дня продовжували тероризувати Нікопольщину.
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Окупанти завдавали ударів важкою артилерією, а також поцілили дроном-камікадзе і скинули боєприпас з БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Без наслідків не минулося. Через обстріл загорілася приватна забудова. Пожежу ліквідували, — вказано в повідомленні.
Також в результаті дій рашистів:
- понівечені адмінбудівля санаторію, десяток будинків, три господарські споруди, три парники;
- пошкоджені лінії електропередач;
- людей не зачепило.
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