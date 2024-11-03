Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, протягом дня продовжували тероризувати Нікопольщину.

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Окупанти завдавали ударів важкою артилерією, а також поцілили дроном-камікадзе і скинули боєприпас з БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Без наслідків не минулося. Через обстріл загорілася приватна забудова. Пожежу ліквідували, — вказано в повідомленні.

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