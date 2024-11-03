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Ракурс
Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни протягом дня атакували Нікопольщину дронами та важкою артилерією (ФОТО)

3 лис 2024, 20:46
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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, протягом дня продовжували тероризувати Нікопольщину.


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Окупанти завдавали ударів важкою артилерією, а також поцілили дроном-камікадзе і скинули боєприпас з БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Без наслідків не минулося. Через обстріл загорілася приватна забудова. Пожежу ліквідували, — вказано в повідомленні.

Також в результаті дій рашистів:

  • понівечені адмінбудівля санаторію, десяток будинків, три господарські споруди, три парники;
  • пошкоджені лінії електропередач;
  • людей не зачепило.

Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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