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Ракурс
Россияне в очередной раз атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, фото: УНН

Рашисты атаковали КАБами Харьков

3 ноя 2024, 22:07
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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, близько дев’ятої години вечора атакували керованими авіабомбами Харків.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що в Харкові приліт стався у лісосмузі.

Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань, — розповів мер.

Решта КАБів вдарила по близькому передмістю Харкова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі розповів про наслідки ворожого обстрілу:

  • у Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання КАБу в лісосмугу, пошкоджено дерева, без постраждалих;
  • є влучання КАБ у Харківському районі — Дергачівська громада, село Питомник. За попередніми даними, є пошкодження приватного будинку, без постраждалих.

Источник: Ракурс


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