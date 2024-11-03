Рашисты атаковали КАБами Харьков

Россияне в очередной раз атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, фото: УНН

https://racurs.ua/n200875-rashisty-atakovali-kabami-harkov.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, близько дев’ятої години вечора атакували керованими авіабомбами Харків.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що в Харкові приліт стався у лісосмузі.

Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань, — розповів мер.

Решта КАБів вдарила по близькому передмістю Харкова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі розповів про наслідки ворожого обстрілу: