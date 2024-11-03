Рашисты атаковали КАБами Харьков

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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, близько дев’ятої години вечора атакували керованими авіабомбами Харків.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він зазначив, що в Харкові приліт стався у лісосмузі.
Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань, — розповів мер.
Решта КАБів вдарила по близькому передмістю Харкова.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі розповів про наслідки ворожого обстрілу:
- у Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання КАБу в лісосмугу, пошкоджено дерева, без постраждалих;
- є влучання КАБ у Харківському районі — Дергачівська громада, село Питомник. За попередніми даними, є пошкодження приватного будинку, без постраждалих.
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