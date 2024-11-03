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Ракурс
Росіяни вкотре атакували Харків керованими авіабомбами, фото: УНН

Рашисти атакували КАБами Харків

3 лис 2024, 22:07
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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, близько дев’ятої години вечора атакували керованими авіабомбами Харків.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що в Харкові приліт стався у лісосмузі.

Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань, — розповів мер.

Решта КАБів вдарила по близькому передмістю Харкова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі розповів про наслідки ворожого обстрілу:

  • у Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання КАБу в лісосмугу, пошкоджено дерева, без постраждалих;
  • є влучання КАБ у Харківському районі — Дергачівська громада, село Питомник. За попередніми даними, є пошкодження приватного будинку, без постраждалих.

Джерело: Ракурс


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