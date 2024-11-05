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Ненастье обесточило ряд населенных в Украине, фото: ГСЧС

Штормовая погода обесточила 218 населенных пунктов в Украине (ФОТО)

5 ноя 2024, 11:21
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В Україні внаслідок штормової погоди у кількох регіонах станом на ранок сьогоднішнього дня, 5 листопада, були знеструмлені 218 населених пунктів.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що знеструмлення сталися у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на лініях. В окремих областях зберігаються складні погодні умови — сильні пориви вітру, — наголосили у компанії.

Вчора по всій території України було оголошено штормове попередження. У більшості областей країни вирували сильні пориви вітру до 15−20 м/с, повідомляє прес-служба ДСНС.

На Чернігівщині та Запоріжжі надзвичайники залучалися до прибирання повалених дерев з проїжджих частин. Використовуючи спецобладнання, фахівці розпилювали та прибирали гілля, щоб усунути загрозу для людей та перешкоду для пересування транспорту, — розповіли у відомстві.

Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

Негода знеструмила низку населених в Україні, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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