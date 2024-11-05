Негода знеструмила низку населених в Україні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200912-shtormova-pogoda-znestrumyla-218-naselenyh-punktiv-v-ukrayini-foto.html

Ракурс

В Україні внаслідок штормової погоди у кількох регіонах станом на ранок сьогоднішнього дня, 5 листопада, були знеструмлені 218 населених пунктів.

.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що знеструмлення сталися у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на лініях. В окремих областях зберігаються складні погодні умови — сильні пориви вітру, — наголосили у компанії.

Вчора по всій території України було оголошено штормове попередження. У більшості областей країни вирували сильні пориви вітру до 15−20 м/с, повідомляє прес-служба ДСНС.

На Чернігівщині та Запоріжжі надзвичайники залучалися до прибирання повалених дерев з проїжджих частин. Використовуючи спецобладнання, фахівці розпилювали та прибирали гілля, щоб усунути загрозу для людей та перешкоду для пересування транспорту, — розповіли у відомстві.

Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.