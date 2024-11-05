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Негода знеструмила низку населених в Україні, фото: ДСНС
Штормова погода знеструмила 218 населених пунктів в Україні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200912-shtormova-pogoda-znestrumyla-218-naselenyh-punktiv-v-ukrayini-foto.htmlРакурс
В Україні внаслідок штормової погоди у кількох регіонах станом на ранок сьогоднішнього дня, 5 листопада, були знеструмлені 218 населених пунктів.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що знеструмлення сталися у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.
Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на лініях. В окремих областях зберігаються складні погодні умови — сильні пориви вітру, — наголосили у компанії.
Вчора по всій території України було оголошено штормове попередження. У більшості областей країни вирували сильні пориви вітру до 15−20 м/с, повідомляє прес-служба ДСНС.
На Чернігівщині та Запоріжжі надзвичайники залучалися до прибирання повалених дерев з проїжджих частин. Використовуючи спецобладнання, фахівці розпилювали та прибирали гілля, щоб усунути загрозу для людей та перешкоду для пересування транспорту, — розповіли у відомстві.
Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.