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Рашисты 5 ноября нанесли удар по инфраструктурному объекту Запорожья, фото: «Апостроф»

В Запорожье возросло количество раненых в результате российского удара — ОВА

5 ноя 2024, 12:51
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У Запоріжжі до 16 зросла кількість поранених внаслідок завданого рашистами сьогодні, 5 листопада, удару по об'єкту інфраструктури.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кількість поранених зросла до 16 осіб. Усім надається медична допомога, — розповів він.

Нагадаємо, у Запоріжжі сьогодні близько 09.37 під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих та дев’ятьох поранених внаслідок російського удару по об'єкту інфраструктури.

Источник: Ракурс


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