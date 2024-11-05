Рашисти 5 листопада завдали удару по інфраструктурному об’єкту Запоріжжя, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n200915-u-zaporijjya-zrosla-kilkist-poranenyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-ova.html

Ракурс

У Запоріжжі до 16 зросла кількість поранених внаслідок завданого рашистами сьогодні, 5 листопада, удару по об'єкту інфраструктури.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кількість поранених зросла до 16 осіб. Усім надається медична допомога, — розповів він.

Нагадаємо, у Запоріжжі сьогодні близько 09.37 під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих та дев’ятьох поранених внаслідок російського удару по об'єкту інфраструктури.