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Ракурс
Рашисти 5 листопада завдали удару по інфраструктурному об’єкту Запоріжжя, фото: «Апостроф»

У Запоріжжя зросла кількість поранених внаслідок російського удару — ОВА

5 лис 2024, 12:51
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У Запоріжжі до 16 зросла кількість поранених внаслідок завданого рашистами сьогодні, 5 листопада, удару по об'єкту інфраструктури.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кількість поранених зросла до 16 осіб. Усім надається медична допомога, — розповів він.

Нагадаємо, у Запоріжжі сьогодні близько 09.37 під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих та дев’ятьох поранених внаслідок російського удару по об'єкту інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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