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Российские захватчики за сутки потеряли 1660 человек, фото: «Разговоры о ватном»

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 660 человек (ИНФОГРАФИКА)

9 ноя 2024, 08:21
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 707 тис. 540 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 660 осіб. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 238 танків;
  • 18 тис. 697 бойових броньованих машин;
  • 20 тис. 249 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 245 одиниць РСЗВ;
  • 996 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 18 тис. 575 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 634 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 28 тис. 561 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 604 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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