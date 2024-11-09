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Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 660 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201036-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-660-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 707 тис. 540 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 660 осіб. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 238 танків;
- 18 тис. 697 бойових броньованих машин;
- 20 тис. 249 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 245 одиниць РСЗВ;
- 996 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 18 тис. 575 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 634 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 28 тис. 561 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 604 одиниці спеціальної техніки.
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