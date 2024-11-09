Російські загарбники за добу втратили 1660 осіб, фото: «Разговоры о ватном»

https://racurs.ua/ua/n201036-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-660-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 707 тис. 540 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 660 осіб. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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