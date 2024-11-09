Посаженный «шахед» с термобарической боевой частью попал на видео

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Посаженный российский «Шахед», скриншот видео
Посаженный «шахед» с термобарической боевой частью попал на видеоhttps://racurs.ua/n201042-posajennyy-shahed-s-termobaricheskoy-boevoy-chastu-popal-na-video.htmlРакурс
У соцмережах з’явилося відео, на котрому показано посаджений «Шахед» із термобаричною бойовою частиною.
.
В останні місяці помітно зросла частота використання росіянами ударних безпілотників саме з такою бойовою частиною. При ударі такого дрона розпилюється легкозаймиста суміш, яка створює вогняну кулю з температурою горіння приблизно 2,5 тис. градусів Цельсія.
Такі боєприпаси особливо небезпечні при використанні у закритих приміщеннях.
Нагадаємо, ще рік тому повідомлялося про виявлення в одному зі збитих «шахедів» боєкомплекту масою майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками — такий заряд може знищити житловий будинок.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...