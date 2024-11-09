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Ракурс
Посаджений російський «Шахед», скріншот відео

Посаджений «шахед» з термобаричною бойовою частиною потрапив на відео

9 лис 2024, 11:41
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У соцмережах з’явилося відео, на котрому показано посаджений «Шахед» із термобаричною бойовою частиною.


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В останні місяці помітно зросла частота використання росіянами ударних безпілотників саме з такою бойовою частиною. При ударі такого дрона розпилюється легкозаймиста суміш, яка створює вогняну кулю з температурою горіння приблизно 2,5 тис. градусів Цельсія.

Такі боєприпаси особливо небезпечні при використанні у закритих приміщеннях.

Нагадаємо, ще рік тому повідомлялося про виявлення в одному зі збитих «шахедів» боєкомплекту масою майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками — такий заряд може знищити житловий будинок.

Джерело: Ракурс


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