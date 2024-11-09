Посаджений «шахед» з термобаричною бойовою частиною потрапив на відео

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Посаджений російський «Шахед», скріншот відео
Посаджений «шахед» з термобаричною бойовою частиною потрапив на відеоhttps://racurs.ua/ua/n201042-posadjenyy-shahed-z-termobarychnou-boyovou-chastynou-potrapyv-na-video.htmlРакурс
У соцмережах з’явилося відео, на котрому показано посаджений «Шахед» із термобаричною бойовою частиною.
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В останні місяці помітно зросла частота використання росіянами ударних безпілотників саме з такою бойовою частиною. При ударі такого дрона розпилюється легкозаймиста суміш, яка створює вогняну кулю з температурою горіння приблизно 2,5 тис. градусів Цельсія.
Такі боєприпаси особливо небезпечні при використанні у закритих приміщеннях.
Нагадаємо, ще рік тому повідомлялося про виявлення в одному зі збитих «шахедів» боєкомплекту масою майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками — такий заряд може знищити житловий будинок.
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