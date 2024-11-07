Росіяни ставлять на "шахеди" термобаричну бойову частину

https://racurs.ua/ua/n200986-rosiyany-stavlyat-na-shahedy-termobarychnu-boyovu-chastynu.html

Ракурс

Незабаром до правила «двох стін» українцям доведеться додати ще одне. ТБ БЧ-50 — боєприпас об'ємного вибуху, який російські нацисти почали встановлювати у дрони типу Shahed-136 для атак по містах з метою вбивства цивільного населення України.

.

рф у 2024 році почала масово використовувати на дронах типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень, пише Defense Expres.

Вона має індекс ТБ БЧ-50, а про її існування відомо ще з квітня 2024 року, але саме зараз, у дронах, що атакують українські міста, таке оснащення використовуються найчастіше.

Деталі щодо цієї бойової частини відомі завдяки зламу серверів російської «Алабуги» у Татарстані, де й збираються ці дрони, а також йдуть роботи з їх модернізації. Відповідно до цієї інформації, ТБ БЧ-50 має вагу у 52,4 кг, яка окрім термобаричного ефекту має ще й уламковий за рахунок 2306 готових уражаючих елементів у вигляді кульок діаметром 9 мм.

Цей термобаричний боєприпас належить до сучасних зразків та має однотактову дію. Зазначимо, що минуле покоління таких боєприпасів мало двотактову дію — спочатку розпилялась вибухонебезпечна речовина, яка заповнювала простір, а лише потім здійснювався її підрив.

Водночас у сучасних однотактових боєрипасах після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка взаємодіє з повітрям та сама з собою з утворенням «вогняної хмари» температурою у 2400−2600 °C. Вона «розтікається» по всій площі та ударною хвилею, яка уражає легені, органи слуху тощо.

Видання пише, що термобаричний боєприпас демонструє максимальну ефективність у замкнених приміщеннях, бо така «хмара» може охопити декілька приміщень. Саме тому рф і використовує «шахеди» з ТБ БЧ-50 для атак по містах з метою вбивства цивільного населення України. І саме тому під ударами російсько-іранських дронів в першу чергу перебуває Київ.

Бо у випадку підриву термобаричної бойової частини у житловому приміщенні укритися від його дії значно складніше. Вогняна хмара від нього заповнить всю квартиру повністю, в той час, коли від дії осколково-фугасного боєприпасу може врятувати правило «двох стін».