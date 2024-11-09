У «Резерв+» появилась новая функция, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n201046-v-rezerv-uje-dostupno-onlayn-oformlenie-otsrochki-ot-mobilizacii-minoborony.html

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У застосунку «Резерв+" в останньому оновленні з’явилася можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн.

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Про це сьогодні, 9 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, зараз оформити онлайн-відстрочку можуть:

⁠люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

⁠студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Зазначається, що для оформлення відстрочки онлайн необхідно:

авторизуватися у «Резерв+" і надіслати запит;

система автоматично перевірить наявність права на відстрочку;

у разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.