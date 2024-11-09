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Ракурс
У «Резерв+» появилась новая функция, фото: «РБК-Украина»

В «Резерв+" уже доступно онлайн-оформление отсрочки от мобилизации — Минобороны

9 ноя 2024, 13:49
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У застосунку «Резерв+" в останньому оновленні з’явилася можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн.


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Про це сьогодні, 9 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, зараз оформити онлайн-відстрочку можуть:

  • ⁠люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
  • ⁠студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Зазначається, що для оформлення відстрочки онлайн необхідно:

  • авторизуватися у «Резерв+" і надіслати запит;
  • система автоматично перевірить наявність права на відстрочку;
  • у разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат. Команда Міноборони працює над тим, аби максимально зменшити кількість паперової роботи для військовозобов’язаних та наших захисників, — додав міністр.

Источник: Ракурс


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